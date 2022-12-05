Сняла шиньоны – своих волос совсем не осталось: облысевшая Пугачева появилась в израильском театре без парика

73-летняя Алла Пугачева эмигрировала в Израиль, где ведет более активный образ жизни, нежели чем в подмосковной Грязи. Певица регулярно выходит в свет, люди уже со счета сбились, замечая Примадонну на самых разных мероприятиях в Тель-Авиве.

На этот раз Пугачева появилась в израильском театре, чтобы посмотреть моноспектакль актера Анатолия Белого. Примадонна нарядилась в длинное черное платье и белый жакет. А вот прическу звезда сменила. Она сняла свои любимые объемные шиньоны, представ перед людьми без парика. Оказалось, что своих волос у певицы осталось совсем немного – жиденькая шевелюра лежала неровной длиной на плечах артистки, лоб прикрывала челка, судя по всему, накладная.

Ранее экс-стилист Пугачевой Джордж Ровалс подтвердил догадки многих людей о том, что Алла Борисовна носит парики. Поскольку, раскрыл парикмахер, ее волосы расти перестали, и она облысела.