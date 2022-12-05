Скоро 5 месяцев Миру: Тодоренко показала подросшего малыша – деловой брюнет

Телеведущая Регина Тодоренко показала своего младшего сынишку Мира в соцсетях. Она старалась скрывать кроху от посторонних взглядов, но в этот раз сделала исключение.

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Звездная мама запечатлела кроху, когда он лежал на полу на животике. Подложив под подбородок ручки по-деловому, кроха разглядывал игрушки. Темные волосы Мира стали длиннее и гуще.

«Этот человек счастлив! Всю ночь болтал, танцевал ногами и пятками тарабанил мне по лицу», - пожаловалась Тодоренко.

Миру в середине декабря исполнится уже 5 месяцев. Кроха появился на свет в июле, семья Тодоренко ради гражданства малышу летала в Америку.