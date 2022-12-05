Дома не засиживается: Алла Пугачева пришла на моноспектакль Анатолия Белого в Израиле

Примадонне не сидится дома, как это было в деревне Грязь, когда она безвылазно существовала в своем замке. Теперь она старается не пропустить ни одно культурное событие на Земле Обетованной с участием российских артистов. Концерт Земфиры, выступление Зиверт, гастроли «Гоголь-центра». в Тель-Авиве – эти и другие мероприятия не прошли без участия Пугачевой. А накануне она побывала на моноспектакле Анатолия Белого, экс-актера МХТ им.Чехова.

Примадонна по уже заведенной традиции пообщалась после мероприятия с артистом. Она высказала свое впечатление Белому лично, этот момент запечатлели очевидцы, и фото уже облетело соцсети.