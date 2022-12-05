Певица Натали стала неузнаваемой: поклонники в шоке бьют тревогу из-за внешности звезды

Певица Натали, которая прославилась песней «Ветер с моря дул» еще 30 лет назад, давно перестала выходить в свет. Сейчас она выглядит совсем по-другому и стала неузнаваемой. Она поменяла внешность, шокировав поклонников.

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Исполнительница хита «О боже, какой мужчина» поделилась с фолловерами в Сети кадрами преображения. После похода к парикмахеру она оказалась не похожа на себя прежнюю, поскольку отказалась от своего удлиненного каре и челки с ровным срезом. Отныне звезда имеет розовые волосы и короткую стрижку. Люди в шоке просят звезду вернуться к привычному облику.