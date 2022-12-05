Певица Натали стала неузнаваемой: поклонники в шоке бьют тревогу из-за внешности звезды

Певица Натали, которая прославилась песней «Ветер с моря дул» еще 30 лет назад, давно перестала выходить в свет. Сейчас она выглядит совсем по-другому и стала неузнаваемой. Она поменяла внешность, шокировав поклонников.
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Исполнительница хита «О боже, какой мужчина» поделилась с фолловерами в Сети кадрами преображения. После похода к парикмахеру она оказалась не похожа на себя прежнюю, поскольку отказалась от своего удлиненного каре и челки с ровным срезом. Отныне звезда имеет розовые волосы и короткую стрижку. Люди в шоке просят звезду вернуться к привычному облику.
«Совсем не ваша прическа. Как баба Наташа», «По мне, возраст немного прибавил цвет волос», «Верните как было», «Короткий не идет», «Прическа прибавила вам возраст», «Вы извините, но до этого было лучше!», «Цвет не очень хороший, старит», - возмущаются люди.
Певица Натали. Фото: соцсети