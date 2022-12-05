В этом – на люди? Валя Карнавал впервые так откровенно показала бюст – то ли платье, то ли белье

Валя Карнавал стала одной из молодых звезд, которых пригласили на «Новую Песню года». Звезда Интернета исполнила на передаче свою песню «Мама». И на сцену она вышла, максимально оголившись.

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Карнавал нарядилась в платье, про которое сразу и не подумаешь, что это одежда. Больше похожее на бюстгальтер на ниточках и завязочках, одеяние подчеркнуло пышный бюст Вали, который она впервые так откровенно показала людям. В комментариях в соцсетях начались жаркие обсуждения, прилично ли вообще так одеваться на массовое мероприятие.