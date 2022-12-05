«От слова совсем»: стала известна судьба Галкина* в России

Телеведущий, пародист Максим Галкин* еще весной уехал из России, забрав жену Аллу Пугачеву и детей Лизу и Гарри. Он обосновался в Израиле, откуда не раз сделал скандальные замечания в адрес страны.

Поведение шоумена шокировало его рекламодателей – прибыльные контракты улетучились, как и другие заработки, и теперь он вынужден скитаться по разным странам, чтобы обеспечить прежний уровень жизни себе и семье.

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В канун новогодних корпоративов стала известна судьба Галкина* в нашей стране. Он бы не смог заработать, даже если бы тайно согласился прилететь в Россию на корпоратив. Об этом рассказал известный промоутер Табриз Шахиди в Telegram. Но у шоумена по-прежнему есть прайс на этот вид работ.