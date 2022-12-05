Перелом со смещением: Григорий Лепс избил посетителя бара в Петербурге

Приключения Григория Лепса в Санкт-Петербурге не прекратились после разбитого об пол микрофона на сцене – певец не взял нужную ноту во время концерта и дал волю эмоциям и рукам.

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Судя по всему, этого ему оказалось мало, и он решил выпустить пар в баре. Как сообщает «КП-Петербург», Лепс поздно вечером после концерта заявился в один из городских баров, не поделил нарды с посетителем заведения Дмитрием и навалял ему до перелома.

«Мой доверитель сидел в баре и играл в нарды, он рядом живет и любит это заведение. Пришел Лепс с охранником. Стал требовать, чтобы его пустили играть в нарды. В руках тряс пачкой долларов, 10 тысяч в сумме. Хотел их поставить.

Дмитрий рассмеялся и сказал, что у него таких денег нет и никогда не было. Ведь он обычный офисный работник. И попросил оставить его в покое. На что Лепс отдал охраннику свои очки и ударил Дмитрия кулаком в лицо», - рассказал адвокат потерпевшего Евгений Хейфец.

Продолжение последовало на улице – охранники Лепса вывели посетителя на улицу, певец начал махать там кулаками. В результате встречи со звездой избитый петербуржец получил перелом носа со смещением.

Сейчас избитый намерен добиваться возбуждения уголовного дела против Лепса. «Мы видим в этой драке вторую часть статьи 112 УК РФ «причинение средней тяжести вреда здоровью», это до пяти лет лишения свободы. Ждем каких-то извинений и действий от самого Лепса», - пояснил адвокат.