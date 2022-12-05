«Ваню-то зачем так «унижать»?: Ургант за корпоративы со своим участием просит десятки тысяч евро

В Сети накануне месяца новогодних корпоративов появились расценки топовых звезд, из года в год наиболее востребованных у народа. Если ему верить, то селебрити подешевели и сильно упали в цене: якобы, Киркоров скинул с 12 до 10 млн рублей за выступление, Лепс – с 11 до 8 млн. А Иван Ургант, долгие годы бывший лидером среди ведущих мероприятий, вообще «опустился» с 6 до 2 млн.