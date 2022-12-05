Застежка к такому не готова: топ затрещал по швам, когда Валя Карнавал натянула его на свои объемистые прелести

Валентина Карнаухова, наиболее известная как блогер и певица Валя Карнавал, приняла участие в съемках «Новой Песни года». Начинающая артистка «взяла» с собой за кулисы подписчиков – она всегда делится с ними будничными новостями.
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На этот раз красотка показала закулисье, в котором находилась, ожидая своего выхода. Карнавал показала, что надела для выхода на сцену самое удобное, поскольку это пока лишь репетиция выступления.
Топ на молнии расстегивался под давлением объемистого бюста Вали, но ее это не смутило. Она включила камеру и покрутилась перед зеркалом, демонстрируя, как эффектно выглядит с вечерней укладкой и в домашнем аутфите.