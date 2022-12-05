Застежка к такому не готова: топ затрещал по швам, когда Валя Карнавал натянула его на свои объемистые прелести

Валентина Карнаухова, наиболее известная как блогер и певица Валя Карнавал, приняла участие в съемках «Новой Песни года». Начинающая артистка «взяла» с собой за кулисы подписчиков – она всегда делится с ними будничными новостями.

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На этот раз красотка показала закулисье, в котором находилась, ожидая своего выхода. Карнавал показала, что надела для выхода на сцену самое удобное, поскольку это пока лишь репетиция выступления.