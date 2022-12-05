«Содержалки»: Вайкуле прилетело от Захаровой за скандальное заявление про СССР и Россию

Певица Лайма Вайкуле дала скандальное интервью телеканалу «Дождь»* в Латвии, и оно не прошло незамеченным в России. Певица встала на защиту Аллы Пугачевой, своей закадычной давней подружки, а также попыталась обелить себя перед людьми.
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Вайкуле заявила, что весь СССР, а Пугачева – всю Россию, когда выступала. Мол, столько денег Примадонна принесла они государству, которое сейчас «что-то предъявляет» Примадонне. На это пресс-секретарь МИДа Мария Захарова написала у себя в Telegram.
«Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева - всю Россию.
Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», - написала чиновница и снабдила пост хэштегом «содержалки».
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