«Содержалки»: Вайкуле прилетело от Захаровой за скандальное заявление про СССР и Россию

Певица Лайма Вайкуле дала скандальное интервью телеканалу «Дождь»* в Латвии, и оно не прошло незамеченным в России. Певица встала на защиту Аллы Пугачевой, своей закадычной давней подружки, а также попыталась обелить себя перед людьми.

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Вайкуле заявила, что весь СССР, а Пугачева – всю Россию, когда выступала. Мол, столько денег Примадонна принесла они государству, которое сейчас «что-то предъявляет» Примадонне. На это пресс-секретарь МИДа Мария Захарова написала у себя в Telegram.