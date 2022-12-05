«Содержалки»: Вайкуле прилетело от Захаровой за скандальное заявление про СССР и Россию

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press

Певица заявила, что содержала страны вместе с Аллой Пугачевой.

Певица Лайма Вайкуле дала скандальное интервью телеканалу «Дождь»* в Латвии, и оно не прошло незамеченным в России. Певица встала на защиту Аллы Пугачевой, своей закадычной давней подружки, а также попыталась обелить себя перед людьми.

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Вайкуле заявила, что весь СССР, а Пугачева – всю Россию, когда выступала. Мол, столько денег Примадонна принесла они государству, которое сейчас «что-то предъявляет» Примадонне. На это пресс-секретарь МИДа Мария Захарова написала у себя в Telegram.

«Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева - всю Россию.

Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», - написала чиновница и снабдила пост хэштегом «содержалки».

* Включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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