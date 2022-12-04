«Мне не хватило!»: Лера Кудрявцева взъелась на Рому Жукова во время шоу «Суперстар! Возвращение»

Популярный в начале 90-х годов прошлого века музыкант Роман Жуков на шоу «Суперстар! Возвращение» исполнил песню «Разговор со счастьем» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Музыкальный критик Сергей Соседов и певица Маша Распутина пришли в восторг от номера Романа Жукова. Сергей Соседов назвал это выступление Жукова лучшим за все выпуски проекта.

В пику коллегам высказалась телеведущая Лера Кудрявцева. Она заявила, что, по ее мнению, Рома Жуков не передал настроения песни.

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