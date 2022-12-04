«Мне не хватило!»: Лера Кудрявцева взъелась на Рому Жукова во время шоу «Суперстар! Возвращение»

Популярный в начале 90-х годов прошлого века музыкант Роман Жуков на шоу «Суперстар! Возвращение» исполнил песню «Разговор со счастьем» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Музыкальный критик Сергей Соседов и певица Маша Распутина пришли в восторг от номера Романа Жукова. Сергей Соседов назвал это выступление Жукова лучшим за все выпуски проекта.
В пику коллегам высказалась телеведущая Лера Кудрявцева. Она заявила, что, по ее мнению, Рома Жуков не передал настроения песни.
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«Мне вообще не понравилось, кроме аранжировки ничего, - заявила Лера Кудрявцева. - Взрыв, плясовая – Сергей Соседов этого не ждет, а я жду, потому что это праздничная плясовая, хит из царских палат. Я клянусь, я ждала эту песню. Думала, я сейчас встану и пойду в пляс. Потому что, когда смотришь этот фильм, невозможно не плясать. Мне не хватило вот этого – вдруг! Это же фишка этой песни. Но я это не прочитала».
Рома Жуков на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы