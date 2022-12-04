«Главный клоун»: Дима Билан назвал отечественный шоу-бизнес цирком

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Впрочем, певец тут же отметил, что пошутил, дабы никого не обидеть. Но он далеко не первый, кто сравнивает российский шоу-бизнес с цирком. Кто еще считает так же?