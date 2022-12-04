«Главный клоун»: Дима Билан назвал отечественный шоу-бизнес цирком

Диме Билану, похоже, не дает покоя успех рэпера Моргенштерна*. Когда последний покинул Россию, 40-летний певец решил занять его «клоунское» место.
3 декабря Дима явился на концерт «Песня года» в ярком желто-красном образе и неожиданно прокомментировал журналистам свой эпатажный look.
«Я считаю себя в этом цирке главным клоуном», — цитирует Билана издание StarHit.
Дима Билан на «Песне года - 2022». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
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Впрочем, певец тут же отметил, что пошутил, дабы никого не обидеть. Но он далеко не первый, кто сравнивает российский шоу-бизнес с цирком. Кто еще считает так же?
* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.