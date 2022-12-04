«По деньгам – это шаг назад»: Анатолий Белый заявил о скромных заработках в Израиле

Актер Анатолий Белый летом этого года стал репатриантом. Он переехал на ПМЖ в Израиль, где сейчас пытается начать новую жизнь и наладить карьеру. Пока все оставляет желать лучшего.

По признанию Анатолия Белого, в Израиле ему не платят за работу тех денег, которые он имел в России. Впрочем, артиста, прослужившего двадцать лет в МХТ имени Чехова и много снимавшегося в кино, невостребованность в Израиле не расстраивает.

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