«По деньгам – это шаг назад»: Анатолий Белый заявил о скромных заработках в Израиле

Актер Анатолий Белый летом этого года стал репатриантом. Он переехал на ПМЖ в Израиль, где сейчас пытается начать новую жизнь и наладить карьеру. Пока все оставляет желать лучшего.
По признанию Анатолия Белого, в Израиле ему не платят за работу тех денег, которые он имел в России. Впрочем, артиста, прослужившего двадцать лет в МХТ имени Чехова и много снимавшегося в кино, невостребованность в Израиле не расстраивает.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«По деньгам – это шаг назад, да. Но это странная какая-то формулировка. На порядок меньше, но это совсем не главное для меня. Да, трое детей. Старшенькая уже зарабатывает сама. Жена приедет, будет работать. Я ищу работу, я буду ее искать. Она ко мне приходит. Какая-то подушечка безопасности честным трудом заработанная у меня есть. Я ее с большим трудом смог сюда перевезти. А там посмотрим, как оно будет. Я почему-то верю, что все будет хорошо», - высказался Анатолий Белый.
По материалам Youtube-канала «А поговорить?»*
* Создан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.