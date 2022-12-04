«По деньгам – это шаг назад»: Анатолий Белый заявил о скромных заработках в Израиле

Анатолий Белый

Анатолий Белый. Фото: Global Look Press

Как признался артист Анатолий Белый, он постоянно ищет работу в этой стране.

Актер Анатолий Белый летом этого года стал репатриантом. Он переехал на ПМЖ  в Израиль, где сейчас пытается начать новую жизнь и наладить карьеру. Пока все оставляет желать лучшего.

По признанию Анатолия Белого, в Израиле ему не платят за работу тех денег, которые он имел в России. Впрочем, артиста, прослужившего двадцать лет в МХТ имени Чехова и много снимавшегося в кино, невостребованность в Израиле не расстраивает.

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«По деньгам – это шаг назад, да. Но это странная какая-то формулировка. На порядок меньше, но это совсем не главное для меня. Да, трое детей. Старшенькая уже зарабатывает сама. Жена приедет, будет работать. Я ищу работу, я буду ее искать. Она ко мне приходит. Какая-то подушечка безопасности честным трудом заработанная у меня есть. Я ее с большим трудом смог сюда перевезти. А там посмотрим, как оно будет. Я почему-то верю, что все будет хорошо», - высказался Анатолий Белый.

По материалам Youtube-канала «А поговорить?»*

* Создан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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