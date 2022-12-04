«Не надо браться за эту композицию»: Маша Распутина размазала участницу шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ

В это воскресенье, пятого декабря, в эфир НТВ вышел пятый выпуск нового сезона шоу «Суперстар! Возвращение».

Певица Алена Иванцова исполнила песню «Помоги мне» из фильма «Бриллиантовая рука». Члены жюри признались, что остались недовольны номером. Алена Иванцова показалась им недостаточно игривой.

«Песня гениальная. Мне не хватило здесь игры, гротеска. Ты не прочувствовала слова в песне. «Ямайским ромом пахнут сумерки», - начала говорить Маша Распутина.

«Она не употребляет, поэтому не знает», - заступилась за Алену Иванцову ведущая шоу Лолита Милявская.