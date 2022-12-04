«Не надо браться за эту композицию»: Маша Распутина размазала участницу шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ

В это воскресенье, пятого декабря, в эфир НТВ вышел пятый выпуск нового сезона шоу «Суперстар! Возвращение».
Певица Алена Иванцова исполнила песню «Помоги мне» из фильма «Бриллиантовая рука». Члены жюри признались, что остались недовольны номером. Алена Иванцова показалась им недостаточно игривой.
«Песня гениальная. Мне не хватило здесь игры, гротеска. Ты не прочувствовала слова в песне. «Ямайским ромом пахнут сумерки», - начала говорить Маша Распутина.
«Она не употребляет, поэтому не знает», - заступилась за Алену Иванцову ведущая шоу Лолита Милявская.
Алена Иванцова на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
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Но Маша Распутина продолжила распекать Алену Иванцову, которая не смогла раскрыть содержания культовой песни.
«А если не употребляешь, тогда надо вообразить, а если не воображаешь, тогда не надо браться за эту композицию. У тебя все должно быть развито, если ты артистка. А сексуальность не в одежде. Ведь даже если бы Алена была оголена, она не дала то, что нужно для данной композиции. Алена, мы тебя обожаем, но сегодня ты меня не удивила. Надо быть артисткой широкого профиля», - заключила Маша Распутина.