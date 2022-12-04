Талия уже необъятная! Беременная Фахрийе Эвджен с сыном Караном уселась в игровом клубе на «автогонках»

Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен вот-вот станут родителями во второй раз. Беременная жена звезды турецкого сериала «Великолепный век» редко появляется на публике. Свой заметно округлившийся животик актриса старается скрывать, однако раздавшаяся талия уже слишком заметна. Даже темные одеяния и свободный крой нарядов не могут оттенить фигуру Эвджен.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Несмотря на то, что жена Бурака Озчивита находится на поздних сроках беременности, она всюду сопровождает возлюбленного. Так, вместе они привели сына Карана в игровой центр, где он смог почувствовать себя автогонщиком. В этом Фахрийе составила малышу компанию, они веселились от души, не обращая внимания на любопытные взоры сторонних наблюдателей.