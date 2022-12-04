Султанша на европейский манер: Бергюзар Корель в джинсах палаццо и тренче цвета корицы вышла на променад

Бергюзар Корель показала стильный лук для теплой европейской зимы. Так, жена Халит Эргенч облачилась в ультрамодный тренч в оттенке корицы. Ее лук дополнили кроссовки и джинсы палаццо - хит сезона.

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Ранее в турецких СМИ писали, что звезда «Великолепного века» с семьей - женой и тремя детьми перебрался в Лондон. При этом супруги утверждали, что в Европе проводят каникулы, не давая повода для сплетен.

Судя по свежему фото Бергюзар Корель, которое на прогулке сделал ее муж, они снова оказались за границей. Какое-то время после долгого отсутствия пара провела в Турции.

Поклонники тут же предположили, что после поездки на родину Бергюзар с мужем все же отдали предпочтение комфортной жизни в Англии.