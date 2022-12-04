«У вас тут грязно, все какое-то деревенское»: Анатолий Белый признался в отношении к Израилю – снобизм во всей красе

Актер Анатолий Белый, несколько месяцев назад эмигрировавший в Израиль, в интервью Ирине Шихман* признался, что всегда относился к этой стране со столичным снобизмом.

«Я относился к Израилю с московским снобизмом, типа ну, у вас тут не очень чисто, грязно на улицах. По большому счету, все какое-то такое полу-деревенское, нестоличное. У меня было это, я признаю», - рассказал Анатолий Белый.

Но когда он с семьей перебрался в Израиль жить, все изменилось буквально с первым минут. Еще в аэропорту. Анатолий Белый почувствовал к себе особое отношение.

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