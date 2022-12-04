«Эта страна мне не чужая»: Анатолий Белый оправдался за побег в Израиль

Известный артист Анатолий Белый несколько месяцев назад эмигрировал из России. Сейчас вместе со своей семьей Анатолий Белый пытается начать новую жизнь в Израиле.
Актер признался, что выбрал Израиль для переезда, потому что понимал, что здесь ему будет устроиться проще всего. Эта страна для него не чужая. В Нетании уже много лет живут самые близкие люди Анатолия Белого.
«У меня здесь вся моя семья живет уже больше двадцати пяти лет. В Нетании живут Родители, сестра, два двоюродных брата и их семьи. Человек двадцать, если собираются все вместе. Да, это другая страна, но она для меня не чужая, потому что мы всегда сюда приезжали к бабушки в гости в отпуск, на каникулы, купаться в море в Нетании», - рассказал Анатолий Белый.
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Напомним, Анатолий Белый уехал в Израиль, закончив театральный сезон в МХТ имени Чехова. По словам актера, он не уезжал раньше, чтобы не подводить поклонников и коллег.
По материалам Youtube-канала «А поговорить?»*
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