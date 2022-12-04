«Эта страна мне не чужая»: Анатолий Белый оправдался за побег в Израиль

Известный артист Анатолий Белый несколько месяцев назад эмигрировал из России. Сейчас вместе со своей семьей Анатолий Белый пытается начать новую жизнь в Израиле.

Актер признался, что выбрал Израиль для переезда, потому что понимал, что здесь ему будет устроиться проще всего. Эта страна для него не чужая. В Нетании уже много лет живут самые близкие люди Анатолия Белого.