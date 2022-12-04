«Сверхцинично!»: Поплавская осудила новогодние корпоративы с топовыми звездами

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская опубликовала в социальной сети табличку со стоимостью выступлений российских звезд на новогодних корпоративах и осудила готовность бизнес-структур платить такие деньги певцам и шоуменам.

«Я все время думаю, а за что артистам должны такие гонорары? Они что, жизнью рискуют? Они под пули идут? Нет, это деньги на красивую жизнь, на водителей, кухарок и домработниц, на отдых на Сейшелах с перелетом бизнес-классом с очень дорогим шампанским и черной икрой», - пишет 55-летняя Поплавская в Telegram.

«В общем-то, не жалко, каждый хочет этой «красивой жизни». Но сейчас, в это время, проводить корпоративы с многомиллионными бюджетами - это сверхцинично! Особенно если это бюджетные и околобюджетные организации/компании с госучастием…»

«Если вы можете платить такие деньги за корпоративы, лучше помогите семьям военнослужащих к Новому году, и не сладкими подарками, а реальной помощью. Ну совесть же нужно иметь, господа-патриоты!»