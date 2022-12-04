Дал заднюю? Сбежавший в Израиль Анатолий Белый признался в любви к России

Известный артист Анатолий Белый, двадцать лет прослуживший в МХТ имени Чехова, уже полгода живет в Израиле.
Актер вместе с семьей в конце весны покинул Россию на фоне событий, происходящих в мире. Анатолий Белый в интервью Ирине Шихман* дал понять, что уже не вернется в страну, где прошли его лучшие годы и где у него было немало поклонников.
При этом Анатолий Белый заявил, что очень любит Россию, но считает, что ему здесь делать нечего.
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«Я встречаю среди своих коллег людей, которые думают, что вернутся. Но я из тех, кто считает, что это надолго. То есть, моей жизни не хватит, чтобы в России что-то повернулось в лучшую сторону. У меня разлом произошел какой-то тектонический. Может быть, я не прав. Но я все равно люблю Россию. Это великая культура», - высказался Анатолий Белый.
По материалам Youtube-канала «А поговорить?»*
* Создан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.