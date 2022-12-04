Лицо бесцветное, без бровей: 55-летняя Рената Литвинова резко постарела в Париже – как она выглядит показала сама

Известная актриса и режиссер Рената Литвинова уже несколько месяцев живет во Франции. В Париже у звезды имеется собственная недвижимость.
Изредка Рената Литвинова делится в телеграм-канале со своими поклонниками из России снимками, на которых показывает, как выглядит сейчас.
На этот раз Рената Литвинова поделилась селфи, которое сделала в спортивном зале во время занятия стретчингом. Знаменитость призналась, что подобные активности не приносят ей никакого удовольствия.
Поклонники, в свою очередь, отметили, что за последнее время актриса, которой в начале января исполнится 56 лет, заметно сдала. Бесцветно лицо, блеклые брови и белые волосы, напоминающие седину, добавляют возраста.
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Рената Литвинова без макияжа. Фото: соцсети
«Взгляд настороженный и угнетенный - и это всего лишь растяжка. Конечно, надо учиться получать отдельное удовольствие от «спорта» и всяческих «истязаний», но пока только на воле к исполнению», - написала под фото Рената Литвинова.