Лицо бесцветное, без бровей: 55-летняя Рената Литвинова резко постарела в Париже – как она выглядит показала сама

Известная актриса и режиссер Рената Литвинова уже несколько месяцев живет во Франции. В Париже у звезды имеется собственная недвижимость.

Изредка Рената Литвинова делится в телеграм-канале со своими поклонниками из России снимками, на которых показывает, как выглядит сейчас.

На этот раз Рената Литвинова поделилась селфи, которое сделала в спортивном зале во время занятия стретчингом. Знаменитость призналась, что подобные активности не приносят ей никакого удовольствия.

Поклонники, в свою очередь, отметили, что за последнее время актриса, которой в начале января исполнится 56 лет, заметно сдала. Бесцветно лицо, блеклые брови и белые волосы, напоминающие седину, добавляют возраста.

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