А потрогать дашь? Каролина Севастьянова выставила сочную грудь напоказ – смотрите, пока разрешает

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова сейчас больше славится не спортивными успехами, а несколько другими достижениями.

Гимнастка обожает демонстрировать свои прелести на камеру. Каролина Севастьянова постоянно проводит время в теплых частях нашей планеты, так что ей нет нужды одеваться.

Спортсменка делится с поклонниками провокационными фото и видео, на которых предстает в нарядах, подчеркивающих ее формы.

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