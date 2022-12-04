А потрогать дашь? Каролина Севастьянова выставила сочную грудь напоказ – смотрите, пока разрешает

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова сейчас больше славится не спортивными успехами, а несколько другими достижениями.
Гимнастка обожает демонстрировать свои прелести на камеру. Каролина Севастьянова постоянно проводит время в теплых частях нашей планеты, так что ей нет нужды одеваться.
Спортсменка делится с поклонниками провокационными фото и видео, на которых предстает в нарядах, подчеркивающих ее формы.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
На этот раз Каролина Севастьянова позировала перед камерой в черном облегающем платье на тонких бретелях и с глубоким декольте. Наряд подчеркнул сочную грудь гимнастки. Выглядит она так соблазнительно, что часть поклонников признались, что им мало видеть такую красоту, хочется еще и потрогать, дабы убедиться, что она - настоящая.
Каролина Севастьянова засветила сочную грудь. Фото: соцсети