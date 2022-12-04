Анатолий Белый об отъезде в Израиль: «Я хотел брать билеты в Испанию, Белград, Ригу, но жена отрезвила»

Актер Анатолий Белый, прослуживший двадцать лет в МХТ имени Чехова, в конце весны этого года уехал в Израиль. С собой артист забрал всю семью, давая понять, что в Россию возвращаться он не намерен.

В интервью Ирине Шихман* Анатолий Белый признался, что доработал в МХТ имени Чехова до конца сезона, потому что не хотел подводить театр, его худрука Константина Хабенского и коллег. Решение о переезде в другую страну он принял в конце февраля. Правда, тогда он не знал, куда именно нужно уезжать.

Мысль о том, что это будет Израиль, пришла после того, как Анатолий Белый все взвесил.

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