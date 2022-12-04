«Я пошел к Хабенскому и сказал, что буду уезжать»: Анатолий Белый объяснил, почему перед побегом в Израиль доработал до конца сезона в МХТ

Анатолий Белый рассказал, что поступил так, как велит деловая и дружеская этика. О своем отъезде он заранее предупредил художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского.

«В театре у меня было четыре спектакля, где у меня были главные роли. Не мог я так поступить с театром, в котором я отслужил двадцать лет. Я сразу пошел к Косте Хабенскому и сказал: «Я буду уезжать, знай это, пожалуйста и давай вместе подумаем, кого ввести вместо меня», - рассказал Анатолий Белый.