«Я пошел к Хабенскому и сказал, что буду уезжать»: Анатолий Белый объяснил, почему перед побегом в Израиль доработал до конца сезона в МХТ

Анатолий Белый

Анатолий Белый. Фото: Global Look Press

Актер Анатолий Белый покинул Россию в конце мая этого года.

Известный артист Анатолий Белый вошел в число знаменитостей, которые приняли покинуть Россию на фоне событий в мире.

Кто-то уезжал в спешке в самом начале весны, кто-то, как Анатолий Белый, дал себе время на сборы. Анатолий Белый покинул Россию в конце мая, когда завершился театральный сезон. Как сейчас признается актер, он не хотел подводить МХТ имени Чехова, в котором прослужил двадцать лет.

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Анатолий Белый рассказал, что поступил так, как велит деловая и дружеская этика. О своем отъезде он заранее предупредил художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского.

«В театре у меня было четыре спектакля, где у меня были главные роли. Не мог я так поступить с театром, в котором я отслужил двадцать лет. Я сразу пошел к Косте Хабенскому и сказал: «Я буду уезжать, знай это, пожалуйста и давай вместе подумаем, кого ввести вместо меня», - рассказал Анатолий Белый.

По материалам Youtube-канала «А поговорить?» *

* Создан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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