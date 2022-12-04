Сергей Жуков отменил запрет на вход в «Руки Вверх! Бар» для посетителей в камуфляжной форме

Вечером 3 декабря популярный певец Сергей Жуков записал обращение к своим поклонникам и посетителям его «Руки Вверх! Баров». 46-летний рассказал, что в Telegram-каналах началась травля на сеть его развлекательных заведений после неприятного инцидента в Краснодаре от 2 декабря.

«Молодых людей фейсконтроль не впустил в бар. Причина в том, что один из них был в камуфляжной одежде, - описал произошедшее Жуков. – Такие правила, действительно, были в наших барах, как и во многих других: посетителям в камуфляжной, спортивной или грязной одежде охрана имела право отказывать во входе. Об этом охрана сообщила посетителям. Ну и вообще, такие случаи регулярно происходят в барах – как в наших, так и вообще по всей стране».

Певец посетовал, что журналисты и блогеры раздули это случай с подачей, что российских военнослужащих не пустили в бар «Руки Вверх!». Сергей назвал это подменой понятий, так как статус посетителя не играл никакой роли в отказе на входе в заведение.

«Когда я об этом узнал, первое, что я сделал, - сразу отменил правило о запрете на вход в камуфляже во все наши бары, - заявил Жуков в Telegram. - Ребята, на самом деле, правы – времена изменились, и камуфляжная одежда вообще не должна служить причиной не пускать в бар. Теперь все будет по-другому».

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