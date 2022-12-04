«Я и мечтать не могла о таких условиях»: Алина Кабаева сделала громкое заявление в Сочи

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в эти дни находится в Сочи. Сразу два приятных повода привели прославленную спортсменку в город на Черном море.

Алина Кабаева открыла здесь турнир «Небесная грация» и Академию художественной гимнастики. Второе она назвала поистине великим событием, которое даст новый толчок к развитию массового спорта и спорта высоких достижений.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».