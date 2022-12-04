«Я и мечтать не могла о таких условиях»: Алина Кабаева сделала громкое заявление в Сочи

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в эти дни находится в Сочи. Сразу два приятных повода привели прославленную спортсменку в город на Черном море.
Алина Кабаева открыла здесь турнир «Небесная грация» и Академию художественной гимнастики. Второе она назвала поистине великим событием, которое даст новый толчок к развитию массового спорта и спорта высоких достижений.
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«После окончания турнира вы передадите эстафету маленьким гимнасткам из разных городов России и мира. Они приедут сюда и будут тренироваться, готовиться к своим победам. Академия станет для региональных команд и клубов, ведь спорта высших достижений не бывает без массового спорта. А в массовый спорт дети приходят за своими кумирами. И мы готовы делиться своим опытом с другими странами. Когда я занималась гимнастикой, я и мечтать не могла о таких условиях. Но как показывает жизнь, невозможное возможно. А Россия – страна больших возможностей», - сказала Алина Кабаева.