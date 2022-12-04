«Нос поправила?»: Сергей Лазарев довел Леру Кудрявцеву до слез на «Песне года»

4 декабря певец Сергей Лазарев опубликовал в социальной сети ролик со съемки концерта «Песня года – 2022», которая прошла накануне. 39-летний артист отметил, что этот эпизод никогда не покажут по ТВ.

На видео они вместе с коллегой и бывшей возлюбленной Лерой Кудрявцевой ведут музыкальное мероприятие и подшучивают друг над другом. В итоге весь этот юмор превращается в истерику 51-летней ведущей, которая еще долго не может прийти в себя от смеха.

В начале ролика Кудрявцева прерывает объявление артистов, чтобы что-то поправить на лице.

«Нос поправила?» - поинтересовался Лазарев.

И далее обе звезды заливисто смеются на протяжении минуты. Лера несколько раз нагнулась в истерике, а потом заявила, что у нее свело спину, что спровоцировало Сергея на шутки о ее возрасте. Затем у ведущей потекли слезы от смеха, и она начала беспокоиться о своем макияже.

«Да ты потекла с самого начала…» - прокомментировал Лазарев.