«Нос поправила?»: Сергей Лазарев довел Леру Кудрявцеву до слез на «Песне года»

4 декабря певец Сергей Лазарев опубликовал в социальной сети ролик со съемки концерта «Песня года – 2022», которая прошла накануне. 39-летний артист отметил, что этот эпизод никогда не покажут по ТВ.
На видео они вместе с коллегой и бывшей возлюбленной Лерой Кудрявцевой ведут музыкальное мероприятие и подшучивают друг над другом. В итоге весь этот юмор превращается в истерику 51-летней ведущей, которая еще долго не может прийти в себя от смеха.
В начале ролика Кудрявцева прерывает объявление артистов, чтобы что-то поправить на лице.
«Нос поправила?» - поинтересовался Лазарев.
И далее обе звезды заливисто смеются на протяжении минуты. Лера несколько раз нагнулась в истерике, а потом заявила, что у нее свело спину, что спровоцировало Сергея на шутки о ее возрасте. Затем у ведущей потекли слезы от смеха, и она начала беспокоиться о своем макияже.
«Да ты потекла с самого начала…» - прокомментировал Лазарев.
«Остановись!» - взмолилась Кудрявцева, которая была уже не в силах продолжать смеяться.
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Добавим, что шутка про нос явно относится к слухам о большом количестве пластических операций Леры. В одном из интервью телеведущая призналась, что даже муж считает, что она меняла себе нос.