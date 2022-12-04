Вместе с Ириной Винер: постройневшая Алина Кабаева отметилась в Сочи

Легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер и ее не менее легендарная ученица Алина Кабаева в эти дни вместе находятся в Сочи.
Две именитые дамы - тренер и олимпийская чемпионка открыли и принимают участие в работе турнира по художественной гимнастике «Небесная грация».
Снимком, на котором Алина Кабаева запечатлена рядом с Ириной Винер, в соцсети поделилась гимнастка Яна Батыршина.
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Яна Батыршина, Ирина Винер, Алина Кабаева и Светлана Хоркина. Фото: соцсети
«Открытие академии художественной гимнастики и второго международного турнира «Небесная грация» в Сочи! В соревнованиях участвуют 18 спортсменок из 14 стран! Это очень впечатляет! Спасибо дорогой Алине за приглашение и поздравляю с открытием лучшего центра по художественной гимнастике в мире!» - написала под фото Яна Батыршина.