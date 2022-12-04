Вместе с Ириной Винер: постройневшая Алина Кабаева отметилась в Сочи

Легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер и ее не менее легендарная ученица Алина Кабаева в эти дни вместе находятся в Сочи.

Две именитые дамы - тренер и олимпийская чемпионка открыли и принимают участие в работе турнира по художественной гимнастике «Небесная грация».

Снимком, на котором Алина Кабаева запечатлена рядом с Ириной Винер, в соцсети поделилась гимнастка Яна Батыршина.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».