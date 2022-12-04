Посвежела, похорошела: Алина Кабаева в черном брючном костюме впервые за долгое время появилась на публике – как она выглядит сейчас

Прославленная спортсменка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева впервые за долго время появилась на публике.
Экс-депутат открыла в Сочи ежегодный турнир по художественной гимнастике «Небесная Грация». На церемонии открытия Алина Кабаева появилась в подчеркнуто элегантном наряде - черном брючном костюме.
Снимком и видео с участием Алины Кабаевой в соцсети поделилась ее подруга, гимнастка Яна Батыршина.
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Алина Кабаева и Яна Батыршина в Сочи. Фото: соцсети
«Открытие академии художественной гимнастики и второго международного турнира «Небесная Грация» в Сочи! В соревнованиях участвуют 18 спортсменок из 14 стран! Это очень впечатляет! Спасибо дорогой Алине за приглашение и поздравляю с открытием лучшего центра по художественной гимнастике в мире!» - написала в микроблоге Яна Батыршина.
Увидев Алину Кабаеву, поклонники пришли в восторг, заявив, что спортсменка за последнее время заметно посвежела и похорошела.