Посвежела, похорошела: Алина Кабаева в черном брючном костюме впервые за долгое время появилась на публике – как она выглядит сейчас

«Открытие академии художественной гимнастики и второго международного турнира «Небесная Грация» в Сочи! В соревнованиях участвуют 18 спортсменок из 14 стран! Это очень впечатляет! Спасибо дорогой Алине за приглашение и поздравляю с открытием лучшего центра по художественной гимнастике в мире!» - написала в микроблоге Яна Батыршина.