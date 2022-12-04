С видом на Бурдж-Халифа: Яна Захарова из «Дома-2» купила квартиру в Дубае

Бывшая участница «Дома-2» Яна Захарова стала владелицей элитной недвижимости в Арабских Эмиратах.
В своем телеграм-канале Яна Захарова рассказала, что приобрела квартиру в Дубае на выгодных условиях.
«Вот то, что я от вас скрывала. Купила себе квартиру в Дубае по выгодным условиям, Моя цель новая закрыта», - поделилась с подписчиками Яна Захарова в телеграм-канале.
На видео Яна Захарова показала макет фешенебельного района, в котором планирует поселиться в обозримом будущем. Он состоит из нескольких высоток, имеющих общую территорию. Из комплекса видна главная гордость и достопримечательность Дубая - небоскреб Бурдж-Халифа.