С видом на Бурдж-Халифа: Яна Захарова из «Дома-2» купила квартиру в Дубае

Бывшая участница «Дома-2» Яна Захарова стала владелицей элитной недвижимости в Арабских Эмиратах.

В своем телеграм-канале Яна Захарова рассказала, что приобрела квартиру в Дубае на выгодных условиях.

«Вот то, что я от вас скрывала. Купила себе квартиру в Дубае по выгодным условиям, Моя цель новая закрыта», - поделилась с подписчиками Яна Захарова в телеграм-канале.