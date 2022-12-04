Прилучный показал, как Брутян открывает перед ним рот: глаза закрыла от удовольствия

Оригинальным способом решила похвастаться своим семейным счастьем Зепюр Брутян. В ресторане актриса с мужем Павлом Прилучным заказала улиток огромных размеров.

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«Мажор» заявил о своем желании покормить супругу с рук и дал Зепюр Брутян улитку. Артистка от удовольствия разомлела и закрыла глаза. А Павел Прилучный снял этот процесс на камеру.

Судя по всему, кадры очень впечатлили жену Прилучного, поскольку она их вывалила в Сеть, написав довольно хвастливый текст: