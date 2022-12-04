Человек-паук снял маску! И под ней оказался принц Гарри

Сенсация века – стало ясно, кто скрывается под маской Человека-паука! Инсайдеры говорили, что там какой-то фотограф по фамилии Паркер, а оказалось, что супергероем был принц Гарри!

3 декабря благотворительная организация Scotty’s Little Soldiers (помогает сиротам, чьи родители погибли на службе в британских вооруженных силах) опубликовало рождественский поздравительный ролик с Человеком-пауком.