Человек-паук снял маску! И под ней оказался принц Гарри

Сенсация века – стало ясно, кто скрывается под маской Человека-паука! Инсайдеры говорили, что там какой-то фотограф по фамилии Паркер, а оказалось, что супергероем был принц Гарри!
3 декабря благотворительная организация Scotty’s Little Soldiers (помогает сиротам, чьи родители погибли на службе в британских вооруженных силах) опубликовало рождественский поздравительный ролик с Человеком-пауком.
«Рождество — это время, когда мы очень, очень сильно скучаем по нашим близким. И это нормально. Но в то же время можно чувствовать себя виноватым за то, что мы веселимся без родителей, - говорит на видео супергерой. - Но я здесь, чтобы заверить вас, что наши родители всегда хотят, чтобы мы веселились, верно? Так что не чувствуйте себя виноватыми. Вы можете отлично провести время, особенно с сообществом Scotty’s Little Soldiers. Так что идите туда, хорошо проведите время, и счастливого Рождества».
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А в конце ролика Спайдермен снимает маску и под ней оказывается британский принц Гарри - тот самый, который оставил королевскую семью и уехал жить в Америку. Вот, оказывается, кем он подрабатывает в США!