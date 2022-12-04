Михалкова засветила «запретные бугорки» под тонкой тканью на теле: бюст трепещет (горячее фото)

Актриса Юлия Михалкова в последнее время почти перестала появляться в юмористических шоу, но при этом часто стала светиться на фотосессиях в качестве модели.

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В личном блоге экс-«пельмешка» обнародовала горячий контент с одной из съемок. В кадре Михалкова предстает в тонкой маечке без белья, которая с легкостью выдает «запретные бугорки».

Михалкова изрядно впечатлила народ своим пышным бюстом, о чем свидетельствуют многочисленные восторги под кадром во «ВКонтакте».