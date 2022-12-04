Они все-таки вместе: Влад Кадони впервые за долгое время поделился совместным снимком с возлюбленной

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони уже несколько месяцев не размещал в соцсети совместные со своей избранницей снимки. А прежние он попросту удалил.
Логично, что у поклонников телеведущего появились подозрения в том, что пара могла расстаться, учитывая еще и очень непростой характер Влада Кадони.
Но судя по всему, у влюбленных все прекрасно. На днях Влад Кадони вышел в свет вместе с Марией. Пара побывала на праздновании сорокалетия бывшей участницы «Дома-2» и близкой подруги Влада Кадони Натальи Варвиной. От вечеринки он остался в восторге и решил показать редкое фото с Марией.
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Влад Кадони и его избранница Мария. Фото: соцсети
«Чудесный, волшебный день рождения Натальи Варвиной - так по-домашнему уютно в кругу друзей и просто счастливых людей. Мы с Машей давно так не отдыхали. А я еще раз хочу тебя поздравить, пусть уже и с прошедшим сорокалетием! Мне кажется, то, как ты выглядишь сейчас, повод для гордости в твои-то годы. Люблю безумно», - поделился под снимком Влад Кадони.