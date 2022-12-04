Они все-таки вместе: Влад Кадони впервые за долгое время поделился совместным снимком с возлюбленной

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони уже несколько месяцев не размещал в соцсети совместные со своей избранницей снимки. А прежние он попросту удалил.

Логично, что у поклонников телеведущего появились подозрения в том, что пара могла расстаться, учитывая еще и очень непростой характер Влада Кадони.

Но судя по всему, у влюбленных все прекрасно. На днях Влад Кадони вышел в свет вместе с Марией. Пара побывала на праздновании сорокалетия бывшей участницы «Дома-2» и близкой подруги Влада Кадони Натальи Варвиной. От вечеринки он остался в восторге и решил показать редкое фото с Марией.

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