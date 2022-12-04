Какая сильная: дочь покойной Началовой исполнила «Герой не моего романа» в дуэте с мамой – невозможно смотреть без слез

Дочери ныне покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной первого декабря исполнилось шестнадцать лет. В честь этой прекрасной даты девушка была приглашена на шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» - «Привет, Андрей!».
Во время программы Вера Алдонина исполнила песню, ставшую визитной карточкой ныне покойной Юлии Началовой - «Герой не моего романа».
Верочка пела со сцены, а на экране крупным планом показала Юлию Началову, исполнившую хит. Таким образом, получилось, что Вера Алдонина выступила в дуэте с покойной мамой. В глазах наследницы певицы блестели слезы, но она справилась с эмоционально сложным для себя номером.
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Видео с отрывком из шоу Андрея Малахова появилось в фанатском аккаунте Вере Алдониной в соцсети. Поклонники пришли в восторг, признавшись, что у них ком стоял в горле, когда они смотрели это видео.
«Какая сильная девочка», «Верочка, мамочка гордится твоим успехам, продолжай, ты очень талантливая», «Ком в горле, как не справедлива судьба», «Девочка чудесная, таланлива, в час добрый!», «Юле вечная память», - высказались в Сети.