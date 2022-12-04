Кристина Риччи продала свою коллекцию сумочек Chanel, чтобы оплатить развод

В 2022 году актриса Кристина Риччи («Семейка Аддамс», «Сонная Лощина», «Монстр», «Матрица: Воскрешение») скандально развелась со своим первым мужем, сотрудником киностудии Джеймсом Хирдедженом. Однако в то время карьера не баловала звезду прибыльными ролями, и ей пришлось искать деньги, чтобы оплатить расходы на судебные разбирательства, связанные с расторжением брака.

В новом интервью 42-летняя артистка призналась, что нашла средства, продав свою коллекцию сумочек и украшений Chanel. «Инвестировала» эти аксессуары, как говорит сама Кристина.