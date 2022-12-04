Рудова показала свою шаровую выпуклость в лифчике: и потрогала себя (видео)

Наталья Рудова заворожила публику видами своей фигуры в купальнике из треугольников и лямок.
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Звезда выпятила вперед свою грудь, демонстрируя ее достоинства на максималке, при этом не забыла про нижнюю часть комплекта.
Поглаживая трусики, она сделала контент максимально горячим. Актриса не стала говорить, где провела свой отпуск, но призналась, что загорать ей пришлось всего 2,5 дня. Рудова заверила, что в столь короткий срок все-таки перезагрузилась морально.