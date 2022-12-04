Рудова задрала подол, сверкая «задней мягкотелостью»: обнаженное интригует (горячее фото)

Наталья Рудова позволила себе короткий отдых в жарких странах. Звезда насладилась морем, солнцем и отличной погодой, утверждая, что ей хватило времени, чтобы набраться свежих сил.

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«Ну все, мой мини-отпуск в 2,5 дня закончился. Я уже дома! Мне очень нужно было перезагрузиться. Это было прекрасно! Врываюсь в работу», - написала в личном блоге актриса.

Свое послание Рудова украсила счастливой фотографией, на которой от радости вскидывает ногу и задирает случайно подол, показывая мягкое место публике.