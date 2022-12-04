Скважина, проход и дыра: Михалкова показала аппетитность в отпадном купальнике (горячее фото)

Юлия Михалкова очень любит спа-процедуры самого разного характера: от русской бани до хаммама с джакузи.

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При этом частенько артистка не стесняется выкладывать в соцсети происходящее в этих приятных для души тела заведениях.

Михалкова на сей раз показалась в спа в очень необычном купальнике, в котором пикантно выглядывало ее тело в прорези в виде скважины, проходы и дыры, привлекая к себе внимание.

Аппетитная фигура была показана артисткой во всей красе!