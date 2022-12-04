«Красавицей всегда была»: Ивлеева заворожила архивным фото с длинными темными волосами

Настя Ивлеева не скрывает, что выросла в простой семье в деревне Разметелево Ленинградской области. Но всегда мечтала стать богатой и знаменитой, чего и добилась, перебравшись в Москву.

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В личном блоге Ивлеева показала, в какой обстановке жила раньше, и как выглядела в прошлом, немало удивив публику.

На обнародованной фотографии Настя Ивлеева предстает в скромной квартире с дешевой мебелью и обоями.

На снимке блогер и актриса появляется хоть и не в люксе, но очень красивой, с длинной темной косой, что тут же заметили ее почитатели.