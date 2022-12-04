Корону Святого Эдуарда вывезли из Тауэра, чтобы подготовить к коронации Карла III

Одна из главных реликвий британской монархии - корона Святого Эдуарда - была вывезена из лондонского Тауэра, чтобы специалисты смогли начать работу по ее модификации.

Именно эту корону 6 мая 2023 года должны водрузить на голову нового короля Карла III в Вестминстерском аббатстве, после чего он действительно будет считаться «коронованным».

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