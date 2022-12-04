Михалкова смелым поворотом задом предъявила пампушечные округлости: слава производителю!

Юлия Михалкова с годами становится только красивее и интереснее, как женщина. В июле артистке исполнилось уже 39 лет, но она выглядит очень подтянуто.

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При этом аппетитные формы тоже присутствуют у Михалковой. Во «Вконтакте» звезда показала съемки с фотосессии, во время которой она позирует, повернувшись к камере спиной.

Михалкова предъявила публике свои округлости, впечатляя их пампушечными формами. Шутники-фолловеры хвалят родителей Юлии за старания, которые они проявили в «производстве» красотки.