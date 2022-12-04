Севастьянова пощекотала нервы поклонников, показав щель между ног: кому-то нравится

Каролина Севастьянова.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова выставила свою фигуру во всей красе.

Спортсменка Каролина Севастьянова обладает стройностью и длиной ног фотомодели. В своем аккаунте она решила показать свою фигуру в полной мере, облачившись в коротенький топик и шортики в обтяжку, больше напоминающие трусики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Такое облачение не скрыло особенности строения тела Севастьяновой, при котором ее ноги встают буквой П, демонстрируя изрядную щель между ног.

К слову, идеальными ноги традиционно считают с 4 отверстиями между ног, если их поставить вместе.

А вам нравятся ноги Каролины Севастьяновой?

Читайте также