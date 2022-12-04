Севастьянова пощекотала нервы поклонников, показав щель между ног: кому-то нравится

Такое облачение не скрыло особенности строения тела Севастьяновой, при котором ее ноги встают буквой П, демонстрируя изрядную щель между ног.

К слову, идеальными ноги традиционно считают с 4 отверстиями между ног, если их поставить вместе.

А вам нравятся ноги Каролины Севастьяновой?