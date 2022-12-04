«Сбер» вернул возможность расплачиваться за покупки при помощи смартфона на Android

Клиенты «Сбера», которые весной 2022 года лишились возможности использовать карты этого банка при бесконтактной оплате смартфоном, на этой неделе узнали хорошую новость. «Сбер» вновь вернул функцию NFC в свое приложение, и она работает с картами МИР.

К сожалению, владельцам iPhone бесконтактная оплата покупок таким способом пока недоступна. Но обладатели смартфонов на базе Android уже сейчас могут пользоваться функцией, которой им так не хватало.

Никакие дополнительные приложения для этого устанавливать не требуется. Просто подключите свою карту МИР в приложении «Сбербанк» (убедитесь, что оно обновлено до последней версии) и откройте его, оплачивая покупки на кассе.

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