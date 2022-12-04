Почему экскурсии у Галкина* и Пугачевой объявили фейком: билеты не работают, в замок не пускают

В Сети распространяется информация о том, что якобы Алла Пугачева и Максим Галкин* организовывали экскурсии по своему замку в Грязи. Указывается даже цена – 10200 рублей. И прилагается фото билета.

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Однако сайт войнасфейками.рф утверждает, что это фейк, ссылаясь на видео, которое есть у них в наличии. Как сообщает портал, людей, которые приобрели билеты и попытались попасть в замок знаменитостей в Грязи, охранники особняка просто-напросто не пустили, сославшись на то, что им ничего неизвестно об экскурсиях.

Мало того, соседи Пугачевой тоже говорят, что никаких экскурсий в замке не проводят.

Сайт также указал, что билет на экскурсию к Пугачевой выглядит странно – нет контактных данных, что всегда присутствует на таких документах. Поэтому они пришли к выводу, что эта информация является фейком.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.