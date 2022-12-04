Представитель Пугачевой не стала опровергать факт экскурсий по замку в Грязи: 10200 рублей – за билет

Некоторые каналы и СМИ раструбили новость о том, что Алла Пугачева теперь пускает в свой замок в деревне Грязь туристов. И даже билетик за 10200 рублей в Сети распространяется.

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За эти деньги людям якобы предлагают осмотреть комнаты, будуары и клозеты Примадонны и ее мужа Максима Галкина*. Деньги же за вырученные билеты обещают якобы отправить в благотворительный фонд Елены Зеленской.

Журналисты КП усомнились в истинности этого факта, который действительно выглядит довольно бредово, и решили напрямую уточнить у представителя Аллы Пугачевой Елены Чупраковой.

Она не подтвердила данную информацию, но по какой-то причине и не опровергла ее!

«Я не даю никаких комментариев», - решила туманно ответить она.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.