Иноагент Ирина Шихман* вышла замуж за сценариста Евгения Казачкова

Журналистка и хозяйка YouTube-канала «А поговорить?» Ирина Шихман* в ноябре вышла замуж. Ее законным супругом стал 41-летний Евгений Казачков - драматург, сценарист и переводчик.

Свадьба Ирины и Евгения состоялась в Израиле, куда влюбленные перебрались в этом году.

Гостями программы «А поговорить?» Ирины Шихман за последние месяцы стали многие известные люди, такие, как Борис Гребенщиков, Милош Бикович, певица Монеточка, Ирина Хакамада, Татьяна Лазарева, Евгений Комаровский и другие.

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