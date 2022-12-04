Иноагент Ирина Шихман* вышла замуж за сценариста Евгения Казачкова

Журналистка и хозяйка YouTube-канала «А поговорить?» Ирина Шихман* в ноябре вышла замуж. Ее законным супругом стал 41-летний Евгений Казачков - драматург, сценарист и переводчик.
Свадьба Ирины и Евгения состоялась в Израиле, куда влюбленные перебрались в этом году.
Гостями программы «А поговорить?» Ирины Шихман за последние месяцы стали многие известные люди, такие, как Борис Гребенщиков, Милош Бикович, певица Монеточка, Ирина Хакамада, Татьяна Лазарева, Евгений Комаровский и другие.
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Шихман* и Качачков теперь женаты. Фото: соцсети
Неделю назад вышло ее интервью с участниками распавшейся группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской. В нем артисты рассказали о своем отношении к тому, что происходит в мире, а также раскритиковали творчество патриотически настроенных российских певцов - SHAMAN и Виталия Гогунского.
* Признана иностранным агентом на территории РФ