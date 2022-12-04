Экс-супруга Грачевского в блестящем бюстье выставила грудь напоказ

Напомним, что Анна была замужем за Борисом Грачевским с мая 2010 по февраль 2014 года. В 2012 году у них родилась дочка Василиса.

Развод пары проходил не без скандалов. Они делили имущество, Грачевский даже требовал, чтобы мать его дочки отказалась от его фамилии и вернула себе девичью - Панасенко. Судя по всему, она этого так и не сделала, потому как в социальных сетях до сих пор значится как Грачевская.

Вторым мужем Анны стал баскетболист Артем Кузякин, заменивший Василисе отца. С ним девушка тоже не сошлась характером и в ноябре 2022 года объявила о предстоящем разводе.