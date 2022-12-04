Экс-супруга Грачевского в блестящем бюстье выставила грудь напоказ

Бывшая супруга покойного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, 36-летняя Анна Грачевская, вечером 3 декабря отправилась на концерт.
На видео, которое Анна опубликовала на своей странице в соцсети, она демонстрирует свой наряд - черные облегающие брюки, черный пиджак и золотистый топ-бюстье, настолько смелый, что на грудь девушки наверняка пялились многие зрители концерта.
Концерт, кстати, был сборным. Среди тех артистов, кто в нем участвовал, можно выделить Сергея Шнурова и Григория Лепса.
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Напомним, что Анна была замужем за Борисом Грачевским с мая 2010 по февраль 2014 года. В 2012 году у них родилась дочка Василиса.
Развод пары проходил не без скандалов. Они делили имущество, Грачевский даже требовал, чтобы мать его дочки отказалась от его фамилии и вернула себе девичью - Панасенко. Судя по всему, она этого так и не сделала, потому как в социальных сетях до сих пор значится как Грачевская.
Вторым мужем Анны стал баскетболист Артем Кузякин, заменивший Василисе отца. С ним девушка тоже не сошлась характером и в ноябре 2022 года объявила о предстоящем разводе.