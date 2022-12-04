Назвал «тварью» и послал на три буквы: Дана Борисова показала переписку с бывшим мужем

Российская телеведущая Дана Борисова 3 декабря пожаловалась своим подписчикам на бывшего мужа - бизнесмена Максима Аксенова. Оказывается, недавнее решение суда поднять размер алиментов, которые мужчина платит дочке Полине, напрочь отбило у него желание общаться с ее мамой.
В чате WhatsApp, скриншот которого Дана опубликовала в соцсети, она сообщила Аксенову, что вместе с Полиной улетает отдыхать в Таиланд, и попросила его с ней связаться.
Отец девочки ответил очень грубо, назвал Дану «тварью» и попросил больше ему не звонить.
«Впервые попробовала набрать бывшего после судебного решения об увеличении алиментов до 60 тысяч», - объяснила Борисова.
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Бывший муж Даны Борисовой послал ее на три буквы. Фото: соцсети
Напомним, что дочке Даны и Максима в августе исполнилось 15 лет. Девочке не слишком повезло с отцом, да и жить с матерью было нелегко - на протяжении нескольких лет Борисова употребляла алкоголь и запрещенные вещества, таскала домой незнакомых мужчин и занималась прочими вещами, о которых ей теперь стыдно вспоминать.
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К счастью, она воспользовалась помощью Андрея Малахова, прошла реабилитацию и сейчас ее жизнь вернулась на круги своя.