Оксана Самойлова в крошечном платье прикрыла срам двумя бутонами цветов

Известный блогер и жена рэпера Джигана, Оксана Самойлова, 3 декабря отмечала вместе со всей семьей день рождения своей любимой мамы.
После того, как маме были вручены все подарки - целое море цветов и крутые роликовые коньки, Оксана вместе с Евгенией Николаевной съездина на массаж, а затем решила принарядиться к празднику.
Она выбрала для этого вечера очень маленькое и весьма откровенное платье нежного розового цвета с глубоким декольте и двумя бутонами цветов, прикрывающими грудь.
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Евгении Николаевне в этот день исполнилось 52 года. Как отметила Оксана, это именно мама научила их всех быть настоящей семьей, ужинать за одним столом, собираться на праздники, поддерживать и уважать друг друга.
Напомним, что 34-летняя Оксана успела подарить маме уже четырех внуков - трех девочек и одного мальчика.