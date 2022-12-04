Оксана Самойлова в крошечном платье прикрыла срам двумя бутонами цветов

Известный блогер и жена рэпера Джигана, Оксана Самойлова, 3 декабря отмечала вместе со всей семьей день рождения своей любимой мамы.

После того, как маме были вручены все подарки - целое море цветов и крутые роликовые коньки, Оксана вместе с Евгенией Николаевной съездина на массаж, а затем решила принарядиться к празднику.

Она выбрала для этого вечера очень маленькое и весьма откровенное платье нежного розового цвета с глубоким декольте и двумя бутонами цветов, прикрывающими грудь.

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